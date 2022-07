【明報文章】美國國會近日就2021年1月6日特朗普支持者衝擊國會一事展開聽證,重溫美國民主政治驚心動魄的一幕,也難免令人擔憂美國的未來。美國加州大學聖迭戈分校政治學教授沃爾特(Barbara F. Walter)今年初出版的How Civil Wars Start: And How to Stop Them(暫譯《內戰如何爆發:以及如何阻止它們》) 更警告美國其實已接近內戰邊緣。這是危言聳聽,還是美國的危機真已臨近一觸即發?