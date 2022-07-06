意見箱 ／文．王聖辰 / 文．王聖辰

作家專欄
文．王聖辰

編輯室手記

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【明報文章】晝夜常亮的報館，幾十年來與明報人同歷時光。開放式的新聞室，是記者編輯輸出事實的戰場；一旁的排排隔間裏，撰寫社論的主筆日復一日代報發聲。兩邊各自忙碌，互不耽誤，恍若共存的兩個場域。

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