作家專欄
文．陶國璋

世紀

世紀．哲學陌生感：莊子的成心觀念 / 文．陶國璋

【明報文章】莊子的《齊物論》中，有一個核心概念，稱之為成心。成心就是成府之心，利害計較之心。原文：「未成乎心而有是非，是今日適越而昔至也。」

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