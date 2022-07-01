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2022年7月1日星期五
黃照達
小粉人看日子
世紀．五無閒話：科技的憂慮：略談後人類 / 文．李敬恒／編輯．林曉慧
世紀．好鳥歌：涉禽環誌：小青腳鷸D1 / 文．Novia Yip
世紀．菩提樹大道：少年不識愁滋味（三） / 文．林達峰
乜議員 / 尊子
渡輪與小島 / 日光
「下半場」的第一天 / 林妙茵
戰時直播：眼見為真，如在身旁 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
櫃 / 何惠杰
回歸前夕 / 湯家驊
弱水三千 / 德叔
二十五年的腳步 / 馬家輝
美麗的香港人 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
老化 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
選五星旗 / 區聞海
香港青年一代，值得期許！ / 洪雯
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．五無閒話：科技的憂慮：略談後人類 / 文．李敬恒／編輯．林曉慧
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