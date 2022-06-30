作家專欄
莊元生

自由談

字典回憶 / 莊元生

【明報文章】上水炎熱，黃昏太陽稍稍收火，到龍豐書攤看看，溫先生正在免費派發兒童書籍，聊到他在牛頭角的書倉爆滿，書疊頂到上天花板，只因近來大量香港人移民棄書。

上 / 下一篇新聞