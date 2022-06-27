作家專欄
向日

自由談

斷電 / 向日

【明報文章】又來到另一個早上，蟬聲大作。大停電似乎對夏蟬毫無影響，反而愈熱愈鬧。難為街上一眾拖着疲憊身影的聽眾，歷經恍如《明日之後》的災難劇情，一夜難眠之後仍要繼續上班。

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