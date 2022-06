【明報文章】人生走了超過三分之二,還有什麼心願未達成,就是要坐言起行,否則就會為時已晚。在花甲之年,讓自己瘋狂一次,未必人人能夠有勇氣去做,多年前看過一本書《花甲背包客》,兩位年過60歲的夫婦,揹上背包,自助遊歷歐洲、俄羅斯、美國、加拿大、墨西哥、古巴、秘魯、南極、澳洲及新西蘭等地,這可能不算很稀奇,重點是這對北京夫婦,一位的英語水平是小二,大概能說:Two people, one night, how much? 另一個則更誇張,只懂說:Hello,26個英文字母也搞不懂。