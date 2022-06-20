作家專欄
皮皮

自由談

天賦 / 皮皮

【明報文章】一直很喜歡看妻子睡覺的模樣，除了可愛，還因為她展現了超乎常人的天賦。偶像劇中的男女主角，總是愛着對方英姿颯爽的一面，或挾天資而聰敏於讀書，或雄威於各種球技，唯我獨愛她快速入睡時浮現的光環。

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