世紀．周日短篇：All Day Breakfast / 文．黃怡／編輯．楊喜盈、鄒靈璞

【明報文章】九龍清真寺的白色圓頂上站着一堆灰黑的鴿，像灑在飽滿餐包上的提子乾。我記得你說過在阿拉伯文中，「鴿子」和「廁所」的發音很像，要是我將來學阿拉伯文，問人廁所在哪裏時要小心別說錯where is your pigeon。你好像曾為我示範，但當時我聽不出那聲調上的細微差別，現在也記不起阿拉伯文中廁所和鴿子的讀法，畢竟我從頭到尾都沒想過要學。我甚至不太會想起你了，除了幾年前看見一個大媽在清真寺斜對面讓小孩脫褲、在彌敦道上公然拉屎，我才想起你說過的那個where is your pigeon故事。不過都過去了。疫情之後，尖沙嘴街頭已經沒有自由行旅客，而在你之後，我有過幾段入心入肺的戀情，搬過兩次屋，換過幾份工，也結識了一些不認識你的新朋友，像是現在這群和我一起在露天餐廳吃brunch打卡的瑜伽同學。她們見了對面馬路的清真寺，並不會想到你，也不會問我到底當時為什麼會喜歡你這個留鬍鬚的穆斯林，只會把清真寺當作富有異國風情的拍攝背景，專心把身體擺成顯得最瘦最修長的姿勢，決心要讓所有IG followers讚歎。和她們在一起，我實在無牽無掛，彷彿你我之間並沒曾經。