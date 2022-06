世紀．周日短篇：All Day Breakfast / 文．黃怡／編輯．楊喜盈、鄒靈璞

【明報文章】九龍清真寺的白色圓頂上站着一堆灰黑的鴿,像灑在飽滿餐包上的提子乾。我記得你說過在阿拉伯文中,「鴿子」和「廁所」的發音很像,要是我將來學阿拉伯文,問人廁所在哪裏時要小心別說錯where is your pigeon。你好像曾為我示範,但當時我聽不出那聲調上的細微差別,現在也記不起阿拉伯文中廁所和鴿子的讀法,畢竟我從頭到尾都沒想過要學。我甚至不太會想起你了,除了幾年前看見一個大媽在清真寺斜對面讓小孩脫褲、在彌敦道上公然拉屎,我才想起你說過的那個where is your pigeon故事。不過都過去了。疫情之後,尖沙嘴街頭已經沒有自由行旅客,而在你之後,我有過幾段入心入肺的戀情,搬過兩次屋,換過幾份工,也結識了一些不認識你的新朋友,像是現在這群和我一起在露天餐廳吃brunch打卡的瑜伽同學。她們見了對面馬路的清真寺,並不會想到你,也不會問我到底當時為什麼會喜歡你這個留鬍鬚的穆斯林,只會把清真寺當作富有異國風情的拍攝背景,專心把身體擺成顯得最瘦最修長的姿勢,決心要讓所有IG followers讚歎。和她們在一起,我實在無牽無掛,彷彿你我之間並沒曾經。