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2022年6月17日星期五
黃明樂
光明女樂
世紀．五無閒話：這五十五年的等待 / 文．李峻嶸／編輯．王翠麗
世紀．菩提樹大道：少年不識愁滋味（二） / 文．林達峰
世紀．好鳥歌：神鷲與麻鷹 / 文．Novia Yip
乜議員 / 尊子
配樂的重要 / 日光
加冕雞 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
父親 / 湯家驊
習胡人騎射 / 德叔
AI的壞消息 / 馬家輝
以記憶抗衡邪惡 / 關麗珊
有感覺 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
你是人 / 韓麗珠
2000多年前的中國Machiavelli / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
多愁善感 / 古嶺渡
百彈齋主的心結 / 黃明樂
百彈齋主的心結 / 黃明樂
【明報文章】起初，他來談什麼，不記得了。只記得他個子大、動作大、嗓子大、個性爽直，卻也什麼都看不順眼。
相關字詞﹕
個性
憤怒
批評
心結
對錯
世界觀
思考
光明女樂
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