【明報文章】疫情反反覆覆,不免擾亂小朋友的學習計劃和狀態。考試臨近,不論家長或學生,可能因為受壓而產生焦慮。英國心理學會Dr. Victoria Lewis(Co-chair of the Division of Educational and Child Psychology)就此給予大家一些建議。昨天談過家長可以給予小朋友的支援,今日再談小朋友的應對方法。