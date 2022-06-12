世紀．文字江湖：蘇軾初見參寥 / 文．鄭培凱

【明報文章】蘇軾第一次到杭州為官，時在神宗熙寧四年（1071），雖然只是任職通判，擔任杭州第二把手，但與上司及同僚的關係十分融洽，又浸潤於美麗的湖光山色，品嘗江南的佳餚茶飲，享受了三年天堂生活，在他生命記憶中是美好的無憂無慮歲月。三年之後，調到田土貧瘠的山東密州，雖然升任第一把手，生活品質卻大為降低，連口芳鮮馥郁的好茶都喝不上，這在他《和蔣夔寄茶》一詩中表達得最為明顯，懷念杭州的美食與茶飲：「我生百事常隨緣，四方水陸無不便。扁舟渡江適吳越，三年飲食窮芳鮮。金齏玉膾飯炊雪，海螯江柱初脫泉。臨風飽食甘寢罷，一甌花乳浮輕圓。」又過了三年，於熙寧十年（1077）調任徐州知州，剛到任三個月，就碰上了黃河決堤，洪水圍困徐州城。蘇軾親率吏民，投入抗洪護城的救災，盡心盡力，讓人想到大禹治水的「三過其門而不入」：「公廬於城上，過家不入，使官吏分堵而守，卒完城以聞。」（蘇轍〈亡兄子瞻端明墓誌銘〉）洪災之後，蘇軾才逐漸過上安穩日子，舊雨新知相會，詩酒風流，黃庭堅、秦觀、晁補之、張耒、陳師道等人也先後聚在蘇軾門下。秦觀還引進了一位從杭州遠道而來的詩僧道潛，字參寥，與蘇軾一見如故，成了蘇太守的方外至交。