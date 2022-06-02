作家專欄
蔡子強

三言堂

Madridismo / 蔡子強

【明報文章】上周六，皇家馬德里擊敗大熱利物浦，歐冠盃再度摘冠，創下十四度稱霸紀錄，拋離七次的AC米蘭，以及六次的利物浦和拜仁慕尼黑，傲視同儕。皇馬就是如此，向來以戰績彪炳享負盛名。

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