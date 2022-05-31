作家專欄
劉錦輝

自由談

可怕的歷史 / 劉錦輝

【明報文章】歷史的確可怕。無論古今中外，令人印象深刻的歷史，總是不快的多；不是戰禍天災，就是社會動盪。或間有太平盛世片段，但背後總有敗亡的伏筆，又或有着階級剝削的黑暗身影。

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