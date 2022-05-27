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2022年5月27日星期五
陶囍
錦上路
世紀．五無閒話：利物浦球迷為何要噓國歌？ / 文．李峻嶸／編輯．蔡曉彤
世紀．漫談燦爛古今：溝通中、西、日的香港教科書 / 文．邱逸
世紀．貝錦語業：懷風殊復清 / 文．蕭振豪
乜議員 / 尊子
City pop / 日光
桃源之夢 / 張文光
未經證實 / 竟齊
卑劣的噤聲 / 湯家驊
比賽觀摩 / 德叔
玩具事件的後續？ / 馬家輝
玫瑰和炮火 / 關麗珊
養虎 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
午後看海 / 韓麗珠
多元宇宙尋回救贖 / 魏綺珊
今年冇種番茄 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
到底，我們留下了怎樣的世界？ / 古嶺渡
養虎 / 陶囍
【明報文章】一覺醒來，得州一所小學發生槍擊案，二十一人死，包括十多名小學生，兇手被擊斃，終年十八。
相關字詞﹕
親子
槍械管制
校園槍擊案
得州
錦上路
陶囍
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