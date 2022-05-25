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作家專欄
2022年5月25日星期三
文．陶國璋
世紀
世紀．星期三專題：驚心動魄看《藍宇》 / 文．魏煜格／編輯．關曉陽
世紀．哲學陌生感：形而上的祈盼 / 文．陶國璋
守舊的可貴 ／文．王聖辰 / 文．王聖辰
乜議員 / 尊子
芭蕾屬於年輕人？ / 黎佩芬
如何為下一個大流行作準備 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
藍天在上 麥子在旁（下） / 陳倩婷
疫情過後 / 陳文敏
教學的勇氣（下） / 張往
壯志又凌雲 / 馬家輝
某些人對垃圾的幻想 / 阿寬
喵喵咪咪麼 / 草日
心房顫動比想像中常見 / 鄭志文
驅趕 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
詩歌需要深水埗 / 陳子謙
點字書與有聲書 / 趙曉彤
世紀．哲學陌生感：形而上的祈盼 / 文．陶國璋
【明報文章】漆黑的星空下，人對宇宙總有一種神秘的默想：究竟宇宙是從何而來？而我又怎會存在的呢？
相關字詞﹕
生命
真理
牽慮
存在
祈盼
哲學
形而上學
陶國璋
哲學陌生感
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世紀．星期三專題：驚心動魄看《藍宇》 / 文．魏煜格／編輯．關曉陽
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