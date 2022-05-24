作家專欄
陳倩婷

自由談

藍天在上 麥子在旁（上） / 陳倩婷

【明報文章】火車站外的燈光藍黃相間，「你想是一向如此，還是特意轉為藍色和黃色？」問話的與應該要答話的人都是初次來到，誰也沒有答案，但近月已遇過多次這兩種顏色，不能形容為偶遇。

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