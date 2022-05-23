作家專欄
莊元生

自由談

自由與快樂 / 莊元生

【明報文章】近年因應政治環境，移民者眾。當中各有前因，無論是追求言論創作自由，還是子女受教育的自由，總結而言，皆因自由帶來快樂。佛教說境隨心轉，只因一般人心情大多受限於外在境遇。

上 / 下一篇新聞