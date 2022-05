【明報文章】2003年,亞太區受到非典型肺炎(下稱非典)侵襲,令美國著名流行病學家Michael Osterholm重視流感並發出嚴厲的警號,在2005年發表一篇名為「Preparing for the Next Pandemic」的文章,提醒各國要為下一個大流行作好預案。