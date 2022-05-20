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作家專欄
2022年5月20日星期五
關麗珊
關目
世紀．五無閒話：神遊烏克蘭國家歷史博物館 / 文．李雅言／編輯．蔡曉彤
世紀．菩提樹大道：Tschick / 文．林達峰
乜議員 / 尊子
Room307 / 日光
懺悔 / 吳志森
長空壯麗．箭陣殘酷．飛彈無情 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
法律不外乎人情 / 湯家驊
薪金 / 德叔
是報仇，不只是戰爭 / 馬家輝
巴夫洛夫的狗 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
空寂 / 韓麗珠
馬克龍登基儀式的文人騷客 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
在忍的日子 / 區聞海
我唔同人講自己嘢 / 黃明樂
巴夫洛夫的狗 / 關麗珊
【明報文章】在內地實習期間，醫院的診症室門常開，不時有病人走進來。沒有病人的時候，我可以跟老師閒聊醫學。
相關字詞﹕
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洗腦
思考
蘇聯
醫學
文革
巴夫洛夫的狗
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是報仇，不只是戰爭 / 馬家輝
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空寂 / 韓麗珠
馬克龍登基儀式的文人騷客 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
在忍的日子 / 區聞海
我唔同人講自己嘢 / 黃明樂
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