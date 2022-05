【明報文章】初來柏林學德語的時候,大概四五個月密集課程,已能夠明白簡單的對話。當然,與母語使用者,仍有一段很大距離。我完成了密集的德語課程,便開始自修,準備德語的大學考試。同時也想找些德語小說來看看,訓練閱讀速度。當時,德國室友推薦我看Wolfgang Herrndorf的小說Tschick,是德國書店長期暢銷書。故事的背景設定在東柏林的「馬燦」(Marzahn),主角是兩個有點神經質的中學男生。小說英文翻譯叫Why We Took the Car,書名完全lost in translation,更不用說書中那些地道的柏林德語。這本書是關於男孩成長的故事,也令我想起沙林傑的《麥田捕手》。2016年,德國土耳其裔導演Fatih Akin將小說改編成同名電影,電影巧妙地捕捉到小說的風格。