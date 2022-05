【明報文章】我收藏各地各式各樣的博物館展覽目錄。為數雖然不多,但在疫情下已夠讓我神遊自娛了。近日凝望書架,被一本特別礙眼的雙語目錄吸引着:Національний музей історії України / The National Museum of the History of Ukraine。