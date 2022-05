【明報文章】美國著名流行病學家Michael Osterholm一直特別關注流感,並於2005年發表題為「Preparing for the Next Pandemic」的文章,指出1918至1919年全球大流行,俗稱「西班牙流感」(Spanish flu)奪去全球5000萬至1億人的性命,其中百分之五十是18至40歲的健康成年人。在眾多疾病中,流感引致的死亡人數相當多,即使不把1918至1919年的大流感計算在內,每年均有100萬至150萬人死於流感。