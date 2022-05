【明報文章】臉書上有人重貼陳日君樞機年前一篇中英對照的帖文,我讀着有點說不出的觸動。其中一段:「當身心俱疲時,也要恆心祈禱,嘗試生活如常,做自己喜歡的事。」後半句中英的意思略有不同。英文看來是原文,如果直譯,大約是:「做自己喜歡的事,嘗試讓生活回復昔日之常。」(try to get back to how your life was before by doing what you love to do)