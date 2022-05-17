作家專欄
莊元生

自由談

雖貧亦樂 / 莊元生

【明報文章】在書店見到《多啦A夢論語》漫畫的中文版，日本人重視《論語》，應教國人慚愧。《論語》是華夏文化根本，禮失求諸野，想起山田洋次導演電影：《黃昏清兵衛》。

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