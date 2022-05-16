作家專欄
文．旺旺

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世紀．閒話雜緒：「廢到笑」的消閒玩意 / 文．旺旺

【明報文章】有沒有試過閒來無事正想消磨時間，結果一不小心就在你認為的小玩意上磨蹭了半個小時？最近有些網民就被一個意義不明的奇妙小玩意，不知不覺地耗去半天，真是令人哭笑不得。

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