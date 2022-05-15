世紀．周日短篇：遊花園 / 文．黃怡／編輯．鄒靈璞

【明報文章】有很多事情妳在成為母親之前並不知道，例如香港動植物公園建成的時候，清朝原來還未滅亡。關於皇帝、朝代那種屬於中史課本的知識，妳早在中學畢業後全部還給老師了，但是當妳的兒子站在展板前面很興奮地對妳說，歷史照片中於妳們目前所在的這個動植物公園裏散步的人，和古裝劇中的男明星一樣「前面無頭髮」，妳只要照讀展板上寫的「這是官方規定的滿族髮式，直到清朝結束才告廢止」，就能瞬間成為兒子眼中的中國歷史權威。兒子又問：為什麼那時官方要男仔紮辮呢？妳看看兩邊的展板，上面只介紹建於1864年的公園噴泉和公園150年來的變化；於是妳說，我不知道呢，但不同時代的人都會流行不同的髮型，你記不記得你之前看《加勒比海盜》時，裏面那些英國海軍軍官都戴白色卷卷頭假髮，像香港的法官那樣？還有韓國尚宮的編髮，還有日本藝伎的髮髻？妳把腦中所有關於「髮型歷史」的知識都倒到兒子耳裏，讓他的注意力跳到他看過的電影和劇集之上，他果然就忘了他原來對妳的疑問，馬上又問妳，為什麼剛才在雀鳥區看見的紅鶴飼料看起來那麼像茄汁豆呢？為什麼那棵叫「狗尾紅」的花英文名是「Red Hot Cat's Tail」而不是Dog's Tail呢？為什麼為什麼為什麼？