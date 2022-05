【明報文章】從1990年代初的先導計劃累積經驗,美國公共知識人Parker Palmer(1939- )與兩位拍檔在1997年共同成立了Center For Teacher Formation,大力推廣他們設計的一個名為Courage to Teach的退修體驗課程,旨在從靈性方面反思個人角色,讓教師重燃對教育工作的熱誠,以培養真正的全人學生。同年,他亦以此為標題出版書籍,影響遍及海外。在這本小書的序言中,作者開首即以「We Teach Who We Are」為題,指教學本身就如提起一面觀照靈魂的鏡子(teaching holds a mirror to the soul),如果有勇氣仔細看清自己,那麼我們將有機會真正認識自我,而這一點與學習教學的技藝,以及了解我們的學生,同樣相當重要。