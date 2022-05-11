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作家專欄
2022年5月11日星期三
陳耀華
千年檔案
世紀．星期三專題：推倒Roe v. Wade：美國生殖政治鬥爭的前世今生 / 文．黎苑姍／編輯．王翠麗
世紀．哲學陌生感：以理性批判理性 / 文．陶國璋
當經濟考慮放埋一邊 ／文．戴淙 / 文．戴淙
乜議員 / 尊子
當網購成為習慣 / 黎佩芬
只剩兩隻醜小鴨 / 吳志森
這個總統噱頭多多 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
哪吒浮想 / 向日
公眾健康與人權 / 陳文敏
教學的勇氣（上） / 張往
別再問解封了未 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
PPI胃藥有可能增加患糖尿病風險 / 鄭志文
豢養 / 韓麗珠
《二十五，二十一》 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
堅持與調整 / 區聞海
這個總統噱頭多多 / 陳耀華
【明報文章】這是舊有短片，最近再看，發現特別之處。
相關字詞﹕
自拍
戰爭
總統
烏克蘭
噱頭
杜魯多
澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）
千年檔案
陳耀華
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世紀．星期三專題：推倒Roe v. Wade：美國生殖政治鬥爭的前世今生 / 文．黎苑姍／編輯．王翠麗
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PPI胃藥有可能增加患糖尿病風險 / 鄭志文
豢養 / 韓麗珠
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