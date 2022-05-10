作家專欄
程梓龍

自由談

你我的鐵路事 / 程梓龍

【明報文章】日前港鐵為「烏蠅頭」列車舉行榮休儀式。從小我就是鐵路迷，此等盛事一定會抽空出席。當天活動場面非常熱鬧，市民登車盡情留影。途中我想起很多鐵路的回憶。

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