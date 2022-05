【明報文章】最近在讀朋友推薦的書,書名Save the World on Your Own Time,作者Stanley Fish本業是文學理論,亦有豐富的大學行政經驗。這本小書主要談大學教育,着墨尤多的是大學該做或不該做什麼,關於言論和學術自由的例子發人深省。Fish行文有點辛辣尖刻,直話直說,思路清晰又嚴謹,讀起來有「對話」的現場感。