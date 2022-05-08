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2022年5月8日星期日
陳耀華
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世紀．周日短篇：像皇后 / 文．黃怡／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：蘇軾論韓愈 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：1922年的魯迅與胡適 / 文．陳子善
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自拍總統 / 陳耀華
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素食與兒童健康 / 鄭志文
生命的「禮物」（下） / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
人的圍棋 / 區聞海
輸我陪你東山再起 / 黃明樂
自拍總統 / 陳耀華
【明報文章】烏克蘭戰時報道不乏媒體新現象，遙距航拍俯瞰戰區為其一，隱蔽攝影監察戰况為其二，其中總統自拍，最有特色。
相關字詞﹕
烏克蘭
澄清
自拍
留守
謠言
失實
澤連斯基
媒體
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陳耀華
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