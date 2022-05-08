世紀．周日短篇：像皇后 / 文．黃怡／編輯．鄒靈璞

【明報文章】Francesca遲遲未來，詠彤在已經沒有皇后像的皇后像廣場等了又等，在正方形的廣場裏行勻四邊，看過坐在水池邊滑手機的地中海大叔、在涼亭下滑手機的年輕女子、在長椅上滑手機的外傭來了又去，連在廣場旁邊古老的終審法院大樓外拖着一隻肥美哥基拍婚紗照的那對新人，都已經提着長長的婚紗和屁股扭來扭去的狗，走到廣場和匯豐銀行總行之間的電車站拍完第二輪照片，回到攝影師安排的車上休息了。天氣有點熱，詠彤想找個有冷氣的地方繼續等，但在廣場旁邊有冷氣的地方是裝滿名店的商場、繁忙的銀行總行、守衛森嚴的法院，全都是讓她不敢一個人擅進的結界。她上網搜尋，最近的快餐店在環球大廈對面、大會堂、金鐘；抬頭張望，從廣場可以看見的賣凍飲的地方，只有文華東方酒店，和廣場外面的流動小販。她走到街角向小販阿叔要一支可樂，看起來心情不錯的阿叔叫她天氣熱啊小心曬親啊，後生曬得多老咗會出皺紋㗎！引得她笑了出聲。大叔找贖回來的硬幣之中，居然有兩個「女王頭」，一個1980年製「香港貳元」，一個1990年製「香港貳毫」，明明只相隔十年鑄造，上面的伊利沙伯二世頭像卻像老了三十歲，放在一起就像公主與母后。詠彤試着在小小的硬幣上看清英女王有沒有雙下巴和魚尾紋，答案是沒有，看來她小時候一定沒有常常曬太陽。