【明報文章】卅年來,上「非正規課程」(我教的課程名稱)時,總會向學員推介這參考書:Why Kids Lie and What Parents Can Do About It《孩子為什麼說謊而家長該怎麼辦》。在生活中,沒有父母會刻意教孩子說謊,學校裏也無教師教孩子怎樣說謊。既然如此,孩子說謊是怎樣學來的呢?