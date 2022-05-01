世紀．周日短篇：分域 / 文．黃怡／編輯．鄒靈璞

【明報文章】在我面前這一切，到底有什麼意義呢。老舊的天花，老舊的桌椅，我在這裏，有什麼意思。我又不是海軍，又不是軍事迷，又不是歷史迷，又不是舊街坊，我來這裏，到底是為了什麼。這裏很舊，存在了一段不短的日子，參與過一些現在已經走進歷史的事，位於一道填海後已經消失的海岸線上，但老實講，對我來說，現在的它更像一座無端端出現在內陸荒地上的油站，或者潮退後離海水很遠的一灘水母。特地來看一灘注定不能活下去的脫水水母，還和一大群人一起帶着畫冊來畫它臨死前的模樣，我到底為什麼要這樣做？剛才守在門口的大嬸說，這裏自九一一事件起逐漸封閉、不許外人參觀，生怕有人襲擊在這裏出入的美國水兵或外地海軍，直到最近面臨清拆，才再次開放讓公眾登記入內。九一一都已經是二十年前的事了，即是這裏和一般大眾已經隔絕二十年了。和我一起來海軍商場寫生的大學生，那些來影相打卡的年輕情侶和文青，二十年前都唔知投咗胎未，哪有可能見證過這裏仍是真的分域「碼頭」、灣仔屬於外國水兵與蘇絲黃的時代？大家對這座石屎建築根本沒有深厚的感情或真實的共同經歷，在它最近爆紅以前，我連世上有這麼一個地方都不知道。我們都只不過是因為這裏快要消失，才像勝利球迷一樣突然惋惜吧。我們根本沒舊可懷。