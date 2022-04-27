作家專欄
皮皮

自由談

晴天 / 皮皮

【明報文章】小時候總是嚮往天晴的日子，陽光與滑道玩得起勁之際，鞦韆盪漾，一個個小孩在草地上逐風而飛。豆大的汗，每一滴都是快樂通紅的童年，那時還未懂得什麼是沙漏、什麼是銅壺。

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