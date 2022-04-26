作家專欄
莊元生

自由談

國學大師的終生遺憾 / 莊元生

【明報文章】防疫之下，公共圖書館關閉多時，重開借得錢穆先生的《八十憶雙親 師友雜憶》二書合刊，此書以簡潔文言寫成，文與思俱佳。一夜讀畢《八十憶雙親》，情真意切，感人至深。

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