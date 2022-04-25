作家專欄
賴南聰

自由談

我們的喪屍生活 / 賴南聰

【明報文章】限聚令剛放寬，除了晚市恢復堂食、娛樂場所重開，最重要的一項必定是放寬跨家庭聚會的限制。由送牛迎虎到耶穌復活，足足七十天，沒社交的日子終於重光。

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