作家專欄
韓麗珠

自轉行星

H城的一頁（三） / 韓麗珠

【明報文章】為了留在H城，D所耗費的力氣愈來愈巨大。他認為這一定是因為自己漸漸年老，再也不像年輕時，腳掌不費吹灰之力就能穩踏在地面上。

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