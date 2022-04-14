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2022年4月14日星期四
葉建源
教育心語
世紀．常規之外：就此模樣《鐵塔凌雲》 / 文．黃志華／編輯．蔡曉彤
世紀．玻璃大叔：又越過高山又越過谷 / 文．鄧正健
復活了 ／文．梁麗華 / 文．梁麗華
乜議員 / 尊子
不被領情的好意 / 屈曉彤
路邊天鵝蛋 / 吳志森
絕望求死 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
司法獨立 / 李秀江
望、聞、問、切 / 葉建源
榮辱悲歡事勿追 / 馬家輝
堅強 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
H城的一頁（二） / 韓麗珠
棄我去者昨日之日不可留 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
不誠則不明 / 區聞海
咁你覺得點 / 黃明樂
望、聞、問、切 / 葉建源
【明報文章】對老師而言，重新開課是個喜訊，但也是個前所未有的大挑戰！
相關字詞﹕
輔導
教學
信任
望聞問切
師生關係
破冰
新冠疫情
復課
教育心語
葉建源
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絕望求死 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
司法獨立 / 李秀江
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喵喵咪咪麼 / 草日
H城的一頁（二） / 韓麗珠
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小粉人看日子 / 黃照達
不誠則不明 / 區聞海
咁你覺得點 / 黃明樂
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