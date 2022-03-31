作家專欄
莊元生

客座隨筆

死亡裏再生 / 莊元生

【明報文章】疫情嚴峻，死亡籠罩全城，關於死與生的思考，近日重看《再生號》。電影開頭，有一句點題之語：「愛，讓死去的靈魂在思念中再生。」我立即想到用來形容曹雪芹寫作的《紅樓夢》，真是一針見血。

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