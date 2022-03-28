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2022年3月28日星期一
向日
自由談
世紀．一一兩岸：後山小部落的能源大夢 / 文．何明修／編輯．關曉陽
世紀．小食部：芝士漢堡包 / 文、圖．鄒芷茵
沒有記者的newsroom ／文．小丙 / 文．小丙
乜議員 / 尊子
陪着你走 / 譚蕙芸
貪婪 / 張文光
揮動神仙棒 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
起風了 / 向日
忍痛 / 吳靄儀
學生文言語譯 / 陳漢森
欲祭疑君在 / 馬家輝
公平 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
抑鬱症與乾眼症 / 鄭志文
小粉人看日子 / 黃照達
白髮 / 古嶺渡
檢討 / 林妙茵
起風了 / 向日
【明報文章】居家隔離期間，臥牀無事，看了宮崎駿的壓卷之作《風起了》。這算是一股遲暮之風，大抵2013年尾香港上映時颳起過滾滾浪潮，我卻在多年後的病榻間才偶來觀賞。
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世紀．一一兩岸：後山小部落的能源大夢 / 文．何明修／編輯．關曉陽
世紀．小食部：芝士漢堡包 / 文、圖．鄒芷茵
沒有記者的newsroom ／文．小丙 / 文．小丙
乜議員 / 尊子
陪着你走 / 譚蕙芸
貪婪 / 張文光
揮動神仙棒 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
起風了 / 向日
忍痛 / 吳靄儀
學生文言語譯 / 陳漢森
欲祭疑君在 / 馬家輝
公平 / 陶囍
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檢討 / 林妙茵
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