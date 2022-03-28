作家專欄
向日

自由談

起風了 / 向日

【明報文章】居家隔離期間，臥牀無事，看了宮崎駿的壓卷之作《風起了》。這算是一股遲暮之風，大抵2013年尾香港上映時颳起過滾滾浪潮，我卻在多年後的病榻間才偶來觀賞。

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