作家專欄
吳鈺

客座隨筆

自愛 / 吳鈺

【明報文章】我們從小到大，一直被灌輸「愛」這個概念，愛親人，愛朋友，但很少有人告訴我們，人首先要學會「愛自己」。隨着社會對於內在精神的關注愈來愈多，人們逐漸意識到，愛自己是一件非常重要的事。

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