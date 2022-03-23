作家專欄
小奧

自由談

若不撇開終是苦 / 小奧

【明報文章】昨天收到一名中四同學的作文，他說，近年很多人跳樓，原因是他們未能撇開，「若不撇開終是苦」。我想到上世紀九十年代初，我教一所夜中學，中三有一名同學，在周記裏說自己白天在工廠工作很辛苦。

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