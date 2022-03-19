作家專欄
古嶺渡

叄頭陸臂

馬二的一天（上） / 古嶺渡

【明報文章】馬二在廁紙團和外賣盒堆裏醒來已三天沒洗澡。洗衣機裏囤積量近兩周，可替換的內褲如強國清官數量；水壺裏一滴水都沒有，冰箱只剩半瓶藍妹。

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