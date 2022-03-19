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2022年3月19日星期六
關麗珊
關目
世紀．六合文藝：台灣京劇摸索出新路 / 文．張錦滿／編輯．關曉陽
世紀．課室內外：征服者 / 文．陳仁啟
烏克蘭危機劇本 ／文．拾一 / 文．拾一
乜議員 / 尊子
唐山青文 / 簡冬娜
強鄰 / 張文光
未經證實 / 竟齊
人工智能的法律地位 / 孫皓琛
丟掉思考前的儀式感 / 吳鈺
休戚與共的經歷 / 湯才偉
情到深時生死相許 / 馬家輝
世界入球王寶座 / 石琪
世界與你同在 / 關麗珊
教育劇 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
困乏我多情 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
馬二的一天（上） / 古嶺渡
世界與你同在 / 關麗珊
【明報文章】有位印度瑜伽哲學老師穿傳統橙袍，除使用手機外，生活模式跟千百年來的修士分別不大，不理人間何世。
相關字詞﹕
自由
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冥想
獨處
修行
囚禁
世界
關目
關麗珊
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