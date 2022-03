【明報文章】看烏克蘭小女孩在防空洞唱Let It Go的片段,活在地下暗無天日的時光,那純美歌聲治癒了很多受創心靈;還有獨立廣場上殘缺陣容的樂團在奏國歌,悲壯程度一如《鐵達尼號》尾聲的弦樂四重奏,後者在逃難的景象前娛賓,不願離去的小提琴手拉起Nearer, My God, to Thee,已遠走的隊友,聞琴音回首,最後合奏。