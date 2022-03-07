作家專欄
吳鈺

客座隨筆

社交困境 / 吳鈺

【明報文章】在線溝通的盛行，是否讓你有一段時間沒能跟人好好面對面交流了？久而久之陷入了一種社交困境，包括不敢再去線下社交，覺得跟陌生人建立關係是非常辛苦的事，甚或容易陷入認為社交沒有意義的怪圈。

上 / 下一篇新聞