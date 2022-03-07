世紀．共生紀：只想回家 / 文、圖．余麗文

【明報文章】幸福的小B對於世界的認知還是局限於和平與安寧的生活之上，雖然遇上疫情而被困於家中一段時間，大部分時間他還是覺得人生充滿了美好。直至他在基輔戴拿模足球會的fb上看到所有的post倏然換上了戰火的資訊，然後在各大的球賽上看到了「Stand with Ukraine」的旗海與及俄羅斯及烏克蘭球員互相擁抱又同時為國家落淚的情狀，他開始懷疑世界原來不是平靜的。他不斷地詢問為什麼會發生戰爭，為什麼戴拿模球隊20多位球員決定全體參軍？一切很難以三言兩語去解釋每個人的選擇；每個家庭不過是希望生活平穩，卻忽略了世界上潛藏的各種危險漩渦。你總不會知道誰人的貪婪會有爆炸的一刻，然後把世界的一切都倏然改變。就像褚威格（Stefan Zweig）的《人類群星閃耀時》中提出容易被人忽略卻又意義深遠的星光時刻，有可能是如音樂家韓德爾曾經歷人生的谷底，完全失去了創作的力量，最後卻因着閱讀了一篇朋友寄來的詞句，而重新振作，成就了盛極一時的重要作品《彌賽亞》，並在人類的音樂史上留下不能磨滅的印記。我不知作出開戰決定的人的心情，但這個決定的時刻卻必然地會在瞬息之間摧毁了一個國家的榮辱。