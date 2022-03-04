臉書也變臉 / 陳增濤

【明報文章】似乎虎年是個多變的一年。去年底大家熟悉的facebook臉書公司改名Meta，就覺得有點怪怪的。臉書的歷史只有10多年，卻很快成為美國納斯達克指數的成分股，而且還是霸氣的科技股FAANG之一，是個了不起的成就。facebook是個很接地氣的名字，開了個戶口之後，因為覺太浪費我時間，很快就連密碼都忘記了。一直到最近有朋友叫我上facebook看他發給我的東西，才重新發現它的存在。據說 Meta是來自metaverse，有本叫《Snow Crash雪崩》的科幻小說，用metaverse來描述虛擬世界。顯然，把facebook改名為Meta，有從實實在在活生生的朋友圈過渡到一個完全虛擬世界的意味。但我卻一下子無法想像，這個虛擬世界的內容到底是什麼。尤其是我第一次碰到Meta是古希臘哲學家亞里士多德寫的Metaphysics，中文翻譯為《形而上學》，直譯的意思是「物理學之後」，那些看不到摸不到的……虛無。這麼縹緲難以捉摸的東西，怪不得在大學裏念哲學的人寥寥無幾；所以對這家改了名字的臉書公司有點不祥的預感。想不到農曆新年期間，原本股價走勢已經相當疲弱的Meta公司在一天內股價下挫26%，可能是納斯達克指數成分股有生以來罕見的。看來，在一個變化迅速的高科技時代，原來的臉書正在掙扎重塑企業的發展方向，改變名字是否會為似乎被潮流的洪流所拋下的社交網絡，轉向正強勢崛起的TikTok短視頻社交媒體，還是虎年多變，是個完美天翻地覆的變呢？